BVB reagiert auf Gerüchte um vorzeitigen Silva-Abschied

In den vergangenen Tagen sind Spekulationen aufgekommen, wonach Fabio Silva den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen könnte, da der Portugiese mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist. Davon will man im Lager des BVB aber nichts wissen.

Sportdirektor Sebastian Kehl äussert sich am Rande des Champions League-Spiels gegen Villarreal (4:0) zu den entsprechenden Spekulationen. "Die Gerüchte sind jetzt in den letzten Tagen aufgekommen, ehrlich gesagt war Fábio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte", so Kehl.

Der Dortmunder Verantwortliche betont, Silva habe "jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt, wie hungrig er ist." Bislang ist Silva mit seinen Einsatzzeiten zwar verständlicherweise nicht zufrieden. Kehl sagt jedoch, der BVB habe "im Moment einen sehr, sehr vollen Kader. Wir haben kaum Verletzungen." Jeder müsse "auf seine Chance warten".

Peter Schneiter 26 November, 2025 09:04