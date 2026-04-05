Bayern blickt auf Schweizer Nationaltorwart

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit der Torwartfrage der Zukunft und hat dabei Gregor Kobel ins Visier genommen. Der Schlussmann von Borussia Dortmund wird als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt und steht daher verstärkt unter Beobachtung der Münchner.

Allerdings sind die Bayern nicht allein im Rennen um den Schweizer Nationalkeeper. Auch der FC Chelsea und Newcastle United verfolgen die Situation rund um Kobel aufmerksam. Der 28-Jährige gehört seit seinem Wechsel im Jahr 2021 zu den Leistungsträgern beim BVB und hat sich sowohl in der Bundesliga als auch international etabliert.

Kobel steht in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag, was dem Klub eine solide Ausgangsposition in möglichen Verhandlungen verschafft. In der aktuellen Saison kommt er auf 27 Bundesliga-Einsätze, zudem hat er bislang 20 Länderspiele für die Schweiz absolviert. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.