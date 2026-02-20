SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Anhaltende Knieprobleme

Comeback von Tim Kleindienst verzögert sich weiter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 16:18
Comeback von Tim Kleindienst verzögert sich weiter

Stürmer Tim Kleindienst steht Borussia Mönchengladbach weiterhin nicht zur Verfügung. Zu einem raschen Comeback wird es nicht kommen.

Nachdem der 30-Jährige nach seinen ersten Einsätzen Ende November einen Rückschlag erlitt und seither ausfällt, geht man diesmal vorsichtiger an die Sache. «Tim ist jetzt deutlich vorsichtiger als beim ersten Wiedereinstieg, wir alle sind deutlich vorsichtiger, denn wir haben im April und Mai Crunchtime und hoffen, dass Tim sich im März darauf vorbereiten kann», sagt Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Der 30-Jährige hat wegen Meniskusbeschwerden seit Ende Mai des vergangenen Jahres Probleme. Der Gladbach-Kapitän hat in dieser Spielzeit erst drei Partien bestreiten können. Wann die nächsten dazukommen, ist noch unklar. Aktuell kann Kleindienst lediglich Lauftraining absolvieren. Auch eine WM-Teilnahme im Sommer scheint gefährdet.

Mehr Dazu
ista-Borussia-Park

Gladbach ändert den Stadion-Namen und kassiert dafür Millionen
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder
Zwei Aussenverteidiger

Borussia Dortmund hat schon 2 Sommer-Neuzugänge eingeplant
Mehr entdecken
Anhaltende Knieprobleme

Comeback von Tim Kleindienst verzögert sich weiter

20.02.2026 - 16:18
Polanski bleibt

Gladbach hat eine Trainer-Entscheidung getroffen

17.02.2026 - 16:09
Von der Konkurrenz

RB Leipzig treibt Gespräche über Rocco Reitz voran

8.02.2026 - 15:46
In Gladbach

Edin Dzeko war auch bei einem Bundesliga-Klub ein Thema

5.02.2026 - 15:26
Coup gelingt

Gladbach spannt den Bayern den Chefscout aus

3.02.2026 - 14:02
Wird Teamkollege von Dan Ndoye

Gladbach-Verteidiger Luca Netz schliesst sich Premier Ligist an

2.02.2026 - 21:26
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

27.01.2026 - 09:58
Übernimmt das Salär

Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

26.01.2026 - 10:48
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14