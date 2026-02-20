Comeback von Tim Kleindienst verzögert sich weiter

Stürmer Tim Kleindienst steht Borussia Mönchengladbach weiterhin nicht zur Verfügung. Zu einem raschen Comeback wird es nicht kommen.

Nachdem der 30-Jährige nach seinen ersten Einsätzen Ende November einen Rückschlag erlitt und seither ausfällt, geht man diesmal vorsichtiger an die Sache. «Tim ist jetzt deutlich vorsichtiger als beim ersten Wiedereinstieg, wir alle sind deutlich vorsichtiger, denn wir haben im April und Mai Crunchtime und hoffen, dass Tim sich im März darauf vorbereiten kann», sagt Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Der 30-Jährige hat wegen Meniskusbeschwerden seit Ende Mai des vergangenen Jahres Probleme. Der Gladbach-Kapitän hat in dieser Spielzeit erst drei Partien bestreiten können. Wann die nächsten dazukommen, ist noch unklar. Aktuell kann Kleindienst lediglich Lauftraining absolvieren. Auch eine WM-Teilnahme im Sommer scheint gefährdet.