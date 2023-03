Gladbach-Kapitän Lars Stindl tendiert zu Wechsel zum KSC

Lars Stindl könnte seine Zelte in Gladbach abbrechen und im Sommer zu seinem Jugendverein Karlsruher SC wechseln.

Wie die «Bild» berichtet, hat der 34-jährige Routinier keine Lust auf dauerhafte Jokereinsätze und eine Nebenrolle bei Gladbach, die ihm in der kommenden Saison droht. Schon in der aktuellen Spielzeit erhält Stindl trotz fünf Toren und sechs Assists in 20 Bundesligaspielen nicht die Einsatzzeiten, die er sich eigentlich wünscht.

Nach Karlsruhe zieht den Offensivspieler auch Privates: Am Rande der Stadt hat er ein Haus gebaut, in das er mit seiner Frau Tanita und den zwei Kindern (6- und 3-jährig) einziehen möchte. Einzig bei einem allfälligen Abstieg des KSC soll Stindl einen Wechsel zu seinem ersten Profiverein ausschliessen. Danach sieht es angesichts von Tabellenplatz 8 der Karlsruher während der Länderspielpause nicht aus.

psc 23 März, 2023 17:51