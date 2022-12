FC Bayern spricht mit Bono über Wechsel

Da die Januar-Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern wahrscheinlich scheitert, rücken andere Kandidaten in den Fokus. Marokkos WM-Held Bono scheint nach wie vor ein Thema an der Säbener Strasse.

Yassine Bounou, genannt Bono, ist für den FC Bayern offenbar nach wie vor von Interesse. Nach Informationen des französischen Portals «Foot Mercato» sind Gespräche mit der Entourage des Goalies bezüglich einer Zusammenarbeit in vollem Gange. Kontakt zu Manchester United bestehe ebenfalls.

Bono spielte eine überragende Weltmeisterschaft, schaffte mit Marokko die Sensation und belegte am Ende Platz 4. Seinen Vertrag hat der gebürtige Kanadier erst im April bis 2025 verlängert, kann sich aber eine Veränderung im Januar grundsätzlich vorstellen. Wie so oft ist alles eine Frage der Perspektive.

Ob ihm die die Bayern bieten können, ist die grosse Frage. Manuel Neuer sollte nach seiner Verletzung wieder die Nummer 1 sein, Bono würde dann ins zweite Glied rücken. Genau an diesem Punkt scheitert wohl schon die Rückkehr von Alexander Nübel, der bis Ende Saison an die AS Monaco verliehen ist.

Zuletzt hiess es, dass Nati-Goalie Yann Sommer inzwischen der Favorit auf den vakanten Münchner Posten sei. Sommers Vertrag beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach läuft aus, die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei fünf Millionen Euro.

aoe 31 Dezember, 2022 14:53