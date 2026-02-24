Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

Rund um die möglichen oder auch vermeintlichen Bemühungen des FC Bayern um einen Transfer von Nick Woltemade herrscht einige Verwirrung.

Zwar soll die Personalie an der Säbener Strasse weiterhin eine Rolle spielen, laut «AZ» insbesondere im Hinblick auf die kommende Saison aber keine zentrale – entgegen anderslautender Medienberichten. Demnach gibt es zurzeit auch keine Gespräche zwischen den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Woltemade und dessen Beratern bzw. Newcastle United, wo der 24-Jährige bis 2031 unter Vertrag steht.

Zwar macht der deutsche Nationalspieler gerade eine schwierige Phase durch und muss häufiger als ihm lieb ist mit einer Jokerrolle Vorlieb nehmen, dennoch soll er sich auf der Insel grundsätzlich weiterhin wohlfühlen. Ein Abgang nach nur einem Jahr im Sommer steht demnach nicht ernsthaft zur Debatte.

In München beschäftigt man sich aber trotzdem mit dem Stürmer. Laut «AZ» wird die Personalie insbesondere dann heiss, wenn Torjäger Harry Kane seinen bis 2027 gültigen Vertrag nicht verlängern sollte.

Im vergangenen Sommer bemühte sich der deutsche Rekordmeister sehr intensiv um Woltemade und war sich mit diesem sogar über einen Wechsel einig. Der Transfer scheiterte letztlich an den hohen Ablöseforderungen des VfB Stuttgart. Newcastle zahlte letztlich 75 Mio. Euro Ablöse für den Angreifer. Durch Boni kann die Summe sogar auf 90 Millionen steigen. In diesen Grössenordnungen machten die Bayern nicht mit.