SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ja oder Nein?

Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 14:48
Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

Rund um die möglichen oder auch vermeintlichen Bemühungen des FC Bayern um einen Transfer von Nick Woltemade herrscht einige Verwirrung.

Zwar soll die Personalie an der Säbener Strasse weiterhin eine Rolle spielen, laut «AZ» insbesondere im Hinblick auf die kommende Saison aber keine zentrale – entgegen anderslautender Medienberichten. Demnach gibt es zurzeit auch keine Gespräche zwischen den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Woltemade und dessen Beratern bzw. Newcastle United, wo der 24-Jährige bis 2031 unter Vertrag steht.

Zwar macht der deutsche Nationalspieler gerade eine schwierige Phase durch und muss häufiger als ihm lieb ist mit einer Jokerrolle Vorlieb nehmen, dennoch soll er sich auf der Insel grundsätzlich weiterhin wohlfühlen. Ein Abgang nach nur einem Jahr im Sommer steht demnach nicht ernsthaft zur Debatte.

In München beschäftigt man sich aber trotzdem mit dem Stürmer. Laut «AZ» wird die Personalie insbesondere dann heiss, wenn Torjäger Harry Kane seinen bis 2027 gültigen Vertrag nicht verlängern sollte.

Im vergangenen Sommer bemühte sich der deutsche Rekordmeister sehr intensiv um Woltemade und war sich mit diesem sogar über einen Wechsel einig. Der Transfer scheiterte letztlich an den hohen Ablöseforderungen des VfB Stuttgart. Newcastle zahlte letztlich 75 Mio. Euro Ablöse für den Angreifer. Durch Boni kann die Summe sogar auf 90 Millionen steigen. In diesen Grössenordnungen machten die Bayern nicht mit.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Ja oder Nein?

Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

24.02.2026 - 14:48
Vor der Heim-EM

Berater Struth bestätigt Bayern-Bemühungen um Nagelsmann-Rückkehr

24.02.2026 - 13:57
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

23.02.2026 - 10:22
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15
Rückkehr nach Deutschland

Bayern beobachtet deutschen Nationalstürmer

22.02.2026 - 19:31
Aktueller Stammspieler

Deutscher Innenverteidiger in Europa heiss begehrt

22.02.2026 - 14:07
Abschied wahrscheinlich

Bayern beobachtet Brown – Frankfurt bereitet sich auf Angebote vor

22.02.2026 - 11:31
Konkurrenz aus der Bundesliga

RB Leipzig im Rennen um Nantes-Talent Tati

22.02.2026 - 11:03
Wegen Aussagen über Vinicius

Vincent Kompany kritisiert Aussagen von José Mourinho scharf

20.02.2026 - 15:33