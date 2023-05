Kimmich beschädigt die Meisterschale - doch Bayern hat Glück

Joshua Kimmich demoliert bei der Meisterfeier die Schale. Doch der FC Bayern kann aufatmen.

Der FC Bayern feierte am Sonntag auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz den Gewinn der Meisterschale. Auf dem Weg Richtung Mannschaftsbus brach Joshua Kimmich jedoch ein Teil der Schale ab. Ein Aussenteil, auf dem normalerweise die Sieger eingraviert sind, "ist gerade hier abgefallen", gestand der Mittelfeldmann nach der Party: "Das ist halt Verschleiss."

Eine zerstörte Original-Meisterschale hätte aber garantiert finanzielle Konsequenzen für den FC Bayern gehabt, immerhin liegt alleine der Versicherungswert bei 50.000 Euro. "Ich hoffe mal, dass es die Kopie ist, ansonsten haben wir ein Problem", so Kimmich.

Doch wie die DFL laut "Ran" bestätigte, handelt es sich bei der demolierten Meisterschale nicht um das Original, sondern um eine Kopie. Denn das Original hatte sich am Samstag erst noch in Dortmund befunden. Dort verspielte jedoch Borussia Dortmund mit einem 2:2 gegen Mainz 05 die Meisterschaft, sodass der FC Bayern nach dem 2:1 in Köln eine Kopie überreicht bekam und diese vorerst auch mit nach München nahm, wo Kimmich das Aussenteil abbrach. Das Original dürften die Münchner in Kürze erhalten.

adk 29 Mai, 2023 18:45