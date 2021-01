Lazio könnte dem FC Bayern ein Talent abknöpfen

In dieser Saison ist Bayerns Abwehrtalent Lars Lukas Mai an Darmstadt 98 in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Dort zeigt der 20-Jährige zuverlässige und konstante Leistungen. Der Youngster steht nun im Visier von Lazio.

Der Champions League-Achtelfinal-Gegner der Münchner möchte sich den jungen Abwehrspieler laut “Gazzetta dello Sport” und “Sport 1” im Hinblick auf die kommende Saison krallen. Die Römer sehen Defizite in der Abwehr und sind unter anderem auf der Suche nach jungen Talenten, die weiterentwickelt werden können. Lars Lukas Mai ist ein solcher Kandidat. Lazio wäre offenbar sogar an einer sofortigen Übernahme interessiert. Aus vertraglichen Gründen und auch, da die Bayern den deutschen U21-Nationalspieler nicht mitten in der Saison aus seinem Umfeld reissen wollen, scheint dies aber nicht möglich.

Im kommenden Sommer ist ein Transfer hingegen denkbar, wenn die Münchner das Talent nicht für die eigene Profi-Mannschaft einplanen sollten.

psc 26 Januar, 2021 19:09