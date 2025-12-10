Leon Goretzka wird bei Juve & Inter angeboten

Mittelfeldspieler Leon Goretzka könnte seine letzte Saison im Trikot des FC Bayern bestreiten. Der Spielmacher wird zwei Serie A-Klubs bereits aktiv angeboten.

Laut italienischen Medienberichten hätten Juventus und Inter Mailand die Möglichkeit, den 30-Jährigen im kommenden Sommer ohne Ablösezahlung zu verpflichten. Dies wird auch möglich, da Goretzka von Bayern-Coach Vincent Kompany nicht als zentraler Spieler erachtet wird und deshalb auch keinen neuen Vertrag erhalten könnte. Mit Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof stehen im Kader der Münchner bereits junge Spieler unter Vertrag, die seine Position übernehmen können.

Goretzka bewahrt erst einmal die Ruhe - wie er es in den vergangenen Jahren immer tat.Im vergangenen Sommer zeigte mit der AS Roma bereits ein anderer Serie A-Klub Interesse an ihm. Ein Transfer kam für ihn allerdings nicht ifrage.

Im kommenden Jahr wird sich der Spielgestalter sicherlich mit der Bayern-Führung um Sportvorstand Max Eberl zusammensetzen. Danach wird klar, ob er den Klub tatsächlich verlassen muss oder allenfalls noch einmal eine Vertragsverlängerung mit Gehaltskürzung erhält.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 19:40