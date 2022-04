Sasa Kalajdzic zum FC Bayern? “Eine riesengrosse Ehre”

Aufgrund der ungewissen Zukunft von Robert Lewandowski sucht der FC Bayern nach einem möglichen Nachfolger. Sasa Kalajdzic vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart fühlt sich geehrt, dass er mit dem Rekordmeister zumindest verbunden wird.

Sasa Kalajdzic stören die Gerüchte über einen vermeintlichen Wechsel zum FC Bayern nicht – im Gegenteil. “Dass ich mit den Bayern überhaupt in Verbindung gebracht werde, ist eine riesengroße Ehre und Bestätigung für meine sehr guten Leistungen. Das macht mich auch extrem stolz”, sagt der Stürmer des VfB Stuttgart laut “Kronen Zeitung”.

Kalajdzic verpasste den Grossteil der Saison zwar aufgrund einer schweren Schulterverletzung. Mit sechs direkten Torbeteiligungen in elf Bundesliga-Spiele gehört der Österreicher beim Aufsteiger aber zu den Leistungsträgern. Kalajdzics Arbeitspapier am Wasen läuft in einem Jahr aus, ein Wechsel im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Der FC Bayern hält Augen und Ohren offen nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski. Der Weltfussballer wird ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, die Münchner Verantwortlichen und auch die des FC Barcelona dementierten zuletzt aber eine kolportierte Transfereinigung.

aoe 16 April, 2022 17:43