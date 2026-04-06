Die Bayern atmen wegen Harry Kane auf

Der FC Bayern kann im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Real Madrid am Dienstagabend wohl auf Torjäger Harry Kane zählen.

Nachdem der 32-jährige Engländer am Samstag wegen Sprunggelenksproblemen beim 3:2-Sieg in Freiburg fehlte, konnte er am Montag das Abschlusstraining vor der wichtigen Partie gegen Real bestreiten. Trainer Vincent Kompany kann Kane in Madrid wohl einsetzen – zumindest zeitweise.

Ob es auch über 90 Minuten bzw. einen Startelfeinsatz reicht, entscheidet sich erst am Matchday. In neun bisherigen Einsätzen in der Königsklasse sind dem Topstürmer bereits zehn Treffer geglückt. Insgesamt hat er für die Bayern in dieser Spielzeit sogar schon 48-mal eingenetzt.

Verletzt hatte sich Kane in der vergangenen Woche beim Aufenthalt bei der englischen Nationalmannschaft.