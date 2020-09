Torjäger Robert Lewandowski und Goalie Manuel Neuer können sich Hoffnungen auf den prestigeträchtigen Award machen. Ausserdem ist auch Kevin de Bruyne von Manchester City unter den Top 3. Der “UEFA Men’s Player of the Year” wird anlässlich der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am 1. Oktober in Nyon ausgezeichnet.

Als Trainers des Jahres sind Bayern-Coach Hansi Flick, Liverpools Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann nominiert.

Die beste Spielerin des Jahres wird zwischen Lucy Bronze, Pernille Harder und Wendie Renard ausgemacht.

🥇 De Bruyne, Lewandowski or Neuer for UEFA Men's Player of the Year?

Who is your Women's Player of the Year?

Men's Coach of the Year?

Women's Coach of the Year?

See the nominees: 👇

— UEFA (@UEFA) September 23, 2020