Werner-Ersatz: So plant Julian Nagelsmann

RB Leipzig muss den Abgang von Timo Werner kompensieren. Wie dies am Finalturnier in der Champions League genau getan wird, ist noch nicht final geklärt.

Trainer Julian Nagelsmann grübelt noch darüber, welche Lösung er aufstellungstechnisch findet. “Es ist noch nicht abschliessend geklärt. Ich lasse mir die Entscheidung offen, es ist noch ein bisschen hin”, erklärt Nagelsmann am Mittwoch anlässlich des Trainingsauftakts der Roten Bullen. In die Startelf rücken könnte etwa Yussuf Poulsen, der in der Rückrunde teilweise auf die Ersatzbank verdrängt wurde. Er ist allerdings nach einer Verletzung noch nicht ganz bei 100 Prozent, wie auch Patrick Schick, der ebenfalls im Sturm zum Einsatz kommt.

Neuzugang Hee-Chan Hwang ist für das Champions League-Viertelfinal gegen Atlético Madrid am 13. August noch nicht spielberechtigt.

“Wir haben die Option, mit zwei großen Stossstürmern, zwei richtigen Kanten, zu spielen, was gegen den Atlético-Block auch nicht ganz verkehrt wäre”, ergänzt Nagelsmann: “Es kann auch sein, dass wir mit sehr vielen wuseligen Mittelfeldspielern auflaufen, quasi so spielen, wie Barcelona jahrelang gegen Atlético in der Liga gespielt hat.”

psc 22 Juli, 2020 18:48