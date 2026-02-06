SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Entscheidung da

Xaver Schlager verlässt RB Leipzig im Sommer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 12:07
Der österreichische Mittelfeldspieler Xaver Schlager wird seinen auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig nicht verlängern.

Wie der Bundesligist bekanntgibt, verlässt der 28-jährige Defensivstratege die Roten Bullen im Sommer ablösefrei. Schlager stiess im Sommer 2022 zum Bundesligisten und bestritt bislang 97 Pflichtspiele.

«Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden. Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren, zumal der gesamte Prozess von ehrlichen und offenen Gesprächen geprägt war», sagt Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer zum Abgang des Nationalspielers.

Schlager selbst meint: «In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir gemeinsam Momente erlebt, die ich nie vergessen werde – allen voran den Pokalsieg 2023 und den Gewinn des Supercup im selben Jahr. Ich fühle mich bei RB Leipzig und im Team total wohl. Daher weiss ich es wirklich zu schätzen, wie sich der Club und im Speziellen die sportliche Führung um mich bemüht haben. Schlussendlich ist bei mir der Wunsch dennoch stärker gewesen, noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren. Es ist keine Entscheidung gegen RBL, sondern für etwas Neues. Wer mich kennt, weiss, dass ich bis zum Abpfiff meines letzten Spiels alles für diesen Club, seine Fans und unsere Ziele geben werde. Über allem steht, das Kapitel RB Leipzig positiv zu beenden!»

