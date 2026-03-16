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Rocco Reitz wehcselt

RB Leipzig bestätigt 1. Top-Transfer für nächste Saison – 23 Mio. Euro Gesamtpaket

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 11:15
RB Leipzig bestätigt 1. Top-Transfer für nächste Saison – 23 Mio. Euro Gesamtpaket

Der schon länger aufgegleiste Wechsel von Mittelfeldspieler Rocco Reitz von Gladbach zu RB Leipzig kommt definitiv zustande.

Die Roten Bullen bestätigten die Verpflichtung des 23-Jährigen im Hinblick auf die kommende Saison. Inklusive Boni fliessen bis zu 23 Mio. Euro Ablöse. Reitz war ein absoluter Wunschspieler der Leipziger, wie Sportchef Marcel Schäfer betont: «Daher freuen wir uns sehr, dass der Transfer geklappt und sich die langfristigen Bemühungen gelohnt haben. Hervorheben kann man sicher die stets transparenten und fairen Verhandlungen mit allen Beteiligten.»

Der künftige Leipziger ist ein Eigengewächs von Gladbach, hat sich nun aber für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten entschieden. Für ihn ist es das erste Engagement ausserhalb seines Stammvereins.

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