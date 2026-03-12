Gladbach kündigt Abgang von Rocco Reitz öffentlich an

Mittelfeldspieler Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Dies kündigt Sportdirektor Rouven Schröder höchstpersönlich an.

Bereits seit Wochen wird über einen Wechsel des 23-jährigen Spielgestalters zu Ligakonkurrent RB Leipzig spekuliert. Tatsächlich wird es wohl soweit kommen. «Wenn es eine Einigung gegeben hat, ist die zwischen Spieler und dem eventuell neuen Klub. Das ist grundsätzlich schon ein längeres Thema, dass Rocco sehr gefragt ist. Und dass sicherlich da ein Verein ist, der deutlich konkreter dort eingestiegen ist und sich den Spieler natürlich auch für das nächste Jahr wünscht», sagt Schröder am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Dank einer Ausstiegsklausel kann Reitz Gladbach im Sommer für rund 25 bis 28 Mio. Euro verlassen. Leipzig will den Preis aber auf rund 20 Mio. Euro drücken. Dies könnte erfolgreich sein.

Schröder führt aus: «„Dass der Rocco im nächsten Jahr noch bei uns ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Leute können aber sicher sein, dass wir maximal versuchen, für Borussia einen guten Job zu erledigen.» Eine rasche Entscheidung steht im Raum: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt noch ellenlang zieht. Ich halte es für wichtig, dass es irgendwann eine Entscheidung geben muss. Wir stehen auch dafür, dass wir jetzt transparent mit den Dingen umgehen – und Entscheidungen müssen getroffen werden. Deshalb ist es sicherlich kein Thema mehr für die nächsten Wochen.»