SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Schröder spricht Klartext

Gladbach kündigt Abgang von Rocco Reitz öffentlich an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 15:02
Gladbach kündigt Abgang von Rocco Reitz öffentlich an

Mittelfeldspieler Rocco Reitz wird Borussia Mönchengladbach im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Dies kündigt Sportdirektor Rouven Schröder höchstpersönlich an.

Bereits seit Wochen wird über einen Wechsel des 23-jährigen Spielgestalters zu Ligakonkurrent RB Leipzig spekuliert. Tatsächlich wird es wohl soweit kommen. «Wenn es eine Einigung gegeben hat, ist die zwischen Spieler und dem eventuell neuen Klub. Das ist grundsätzlich schon ein längeres Thema, dass Rocco sehr gefragt ist. Und dass sicherlich da ein Verein ist, der deutlich konkreter dort eingestiegen ist und sich den Spieler natürlich auch für das nächste Jahr wünscht», sagt Schröder am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Dank einer Ausstiegsklausel kann Reitz Gladbach im Sommer für rund 25 bis 28 Mio. Euro verlassen. Leipzig will den Preis aber auf rund 20 Mio. Euro drücken. Dies könnte erfolgreich sein.

Schröder führt aus: «„Dass der Rocco im nächsten Jahr noch bei uns ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Leute können aber sicher sein, dass wir maximal versuchen, für Borussia einen guten Job zu erledigen.» Eine rasche Entscheidung steht im Raum: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt noch ellenlang zieht. Ich halte es für wichtig, dass es irgendwann eine Entscheidung geben muss. Wir stehen auch dafür, dass wir jetzt transparent mit den Dingen umgehen – und Entscheidungen müssen getroffen werden. Deshalb ist es sicherlich kein Thema mehr für die nächsten Wochen.»

Mehr Dazu
Unzufrieden

RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren
Interessenten vorhanden

Peter Gulacsi könnte innerhalb der Bundesliga wechseln
Als Schlotterbeck-Ersatz

Borussia Dortmund sondiert den Markt: Pavard erneut im Fokus
Abdoul Koné

RB Leipzig hat den designierten Nachfolger von Willi Orban verpflichtet
Riesen Potenzial

Hertha-Talent spielt sich auf das Radar von Real Madrid
Mehr entdecken
Schröder spricht Klartext

Gladbach kündigt Abgang von Rocco Reitz öffentlich an

12.03.2026 - 15:02
Dahmen im Blickfeld

RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden

11.03.2026 - 15:29
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

9.03.2026 - 18:56
Die Hintergründe

Juventus Turin schliesst Akte Xaver Schlager wohl

7.03.2026 - 10:55
Grosses Talent

Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

1.03.2026 - 10:08
Trainer wackelt

Beben bei RB Leipzig: Muss Ole Werner gehen?

28.02.2026 - 10:48
Rückkehr an die Seitenlinie?

Jürgen Klopp könnte Red Bull bereits im Sommer wieder verlassen

26.02.2026 - 10:50
Konkurrenz aus der Bundesliga

RB Leipzig im Rennen um Nantes-Talent Tati

22.02.2026 - 11:03
Transfer besiegelt

Barça sticht RB Leipzig bei Toptalent aus

21.02.2026 - 11:15
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15