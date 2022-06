Vertrag verlängert: Marco Thaler hält dem FC Aarau die Treue

Der FC Aarau kann auch in der kommenden Saison auf Abwehrspieler Marco Thaler zählen.

Der 27-jährige Innenverteidiger, der bereits seit Juniorenzeiten für den FCA spielt, hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit bis Juni 2023 verlängert. Marco Thaler bestritt in der vergangenen Challenge League-Saison 13 Einsätze. Wegen einer Knieverletzung musste er in der Rückrunde kürzertreten. Nun will er wieder angreifen.

psc 15 Juni, 2022 17:20