Routinier Milan Gajic hält dem FC Vaduz die Treue

Der FC Vaduz verlängert den Vertrag mit Mittelfeldspieler Milan Gajic um eine weitere Saison.

Der aktuelle Kontrakt des 36-Jährige lief Ende Juni aus. Gajic hängt nun mindestens ein Jahr an und unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis 2024. Der frühere FCZ- und YB-Profi spielt bereits seit Sommer 2017 im Ländle.

«Milan war und ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat auch in dieser Saison trotz seines fortgeschrittenen Alters 36 Pflichtspiele für den FCV absolviert und seine Qualitäten immer wieder aufblitzen lassen. Wir sind überzeugt, dass er uns auch in der kommenden Saison weiterhelfen kann. Darüber hinaus ist er eine Identifikationsfigur und eine wichtige Stütze in der Mannschaft», sagt FCV-Sportchef Franz Burgmeier anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Kaderupdate 🔴⚪️ Wir vermelden die Vertragsverlängerung mit Milan Gajic. Der 36-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024. Weitere Infos auf: https://t.co/Ar75lTPh0S#hoppvadoz #supportFCV #fcvaduz #liechtenstein pic.twitter.com/GpnPZAGJ7T — FC Vaduz (@VaduzFC) May 12, 2023

psc 12 Mai, 2023 14:07