Jeff Saibene ist zurück im Schweizer Fussball

Jeff Saibene kehrt in den Schweizer Profifussball zurück: Der 53-Jährige wird Trainer bei Xamax Neuchâtel.

Der frühere Aarau-, St. Gallen- und Thun-Trainer tritt bei den Romands die Nachfolge von Andrea Binotto an. Zuletzt war Saibene während einer Saison in seiner luxemburgischen Heimat tätig. Seit Anfang Juli ist er aber ohne Trainerjob – bis jetzt. Letztmals war er 2017 in der Schweiz tätig.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙅𝙚𝙛𝙛 𝙎𝙖𝙞𝙗𝙚𝙣𝙚 🔴⚫ Le club a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Jeff Saibene à la tête des Rouge & Noir. Communiqué complet 👉 https://t.co/Cyp0ph8toV L’ensemble du club souhaite la bienvenue à Jeff ! pic.twitter.com/wWqWwl58is — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) August 29, 2022

psc 29 August, 2022 10:48