Raphael Nuzzolo spricht über mögliches Karriere-Ende

Raphael Nuzzolo erlebt bei Neuchatel Xamax seinen zweiten Frühling. Ob der Fussballsaurier noch mal ein Jahr dranhängen oder seine Karriere für beendet erklären wird, lässt das Neuenburger Urgestein offen.

In der ewigen Rangliste von Neuchatel Xamax wird Raphael Nuzzolo so schnell wohl niemand vom 2. Platz verdrängen. In seiner langen Karriere absolvierte der inzwischen 38-Jährige insgesamt 452 Pflichtspiele für die Neuenburger, nur Philippe Perret (600) hat noch mehr Partien auf dem Buckel.

Nuzzolos Vertrag läuft in wenigen Wochen aus. Ob das Vereinsurgestein noch mal um eine Saison verlängern oder seine aktive Laufbahn für beendet erklären wird, ist noch nicht entschieden. “Es geht um die Entwicklung des Klubs und ob es mich dabei braucht”, sagt Nuzzolo gegenüber “blue Sport”. Wenn das klar sei, dann müsse er auch für sich entscheiden, ob er noch eine Saison machen wolle oder nicht. “Wir werden in den nächsten Wochen zusammensitzen.”

Trotz seines gehobenen Alters hat Nuzzolo nichts verlernt und führt mit elf Toren die vereinsintere Trefferliste an. “Der Kopf sagt, ob es weitergeht oder eben nicht. Im Moment bin ich motiviert. Wir haben eine junge Mannschaft und ich kann da helfen und meine Erfahrung einbringen”, sagt Nuzzolo.

aoe 23 April, 2022 12:48