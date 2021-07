Xamax kauft weiter ein: Neuer Goalie aus Frankreich

Neuzugang Nummer 9 für Neuchatel Xamax! Der Schweizer Zweitligist nimmt mit Theo Guivarch einen Goalie unter Vertrag.

Neuchatel Xamax stellt sich auf der Torhüterposition offenbar neu auf. Wie die Neuenburger bekanntgeben, erhält Theo Guivarch einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Spielzeit. Da sein Vertrag mit dem französischen Zweitligisten Rodez AF zuvor aufgelöst wurde, wird keine Ablöse fällig.

Guivarch wurde beim FC Lorient ausgebildet und wechselte zu EA Guingamp, für das er einmal in der Ligue 1 spielte. In der letzten Saison verbuchte der 1,95 grosse Ballfänger 16 Einsätze in der Ligue 2. Nach der ersten Saisonhälfte verlor Guivarch seinen Stammplatz.

Wie Xamax in den kommenden Wochen die Planungen vorantreiben wird, ist offen. Der Vertrag von Laurent Walthert (37) ist vor wenigen Tagen ausgelaufen. Ausserdem gibt es Gerüchte um eine Ausleihe von Garissone Innocent (21, Paris Saint-Germain).

aoe 6 Juli, 2021 15:31