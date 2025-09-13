Plötzlich wieder wichtig: Philipp Köhn erhält bei Monaco volle Unterstützung

Philipp Köhn steht in Monaco auf einmal wieder im Fokus. Für die kommenden Wochen erhält er die volle Unterstützung von Trainer Adi Hütter.

Nach der Verpflichtung von Lukas Hradecky hat Philipp Köhn bei der AS Monaco seinen Stammplatz verloren. Weil sich die neue Nummer 1 im letzten Spiel verletzt hat und nun mehrere Wochen ausfallen wird, ist Köhn plötzlich wieder gefragt.

"Ich habe das Gefühl, dass er gut gelaunt ist, vor allem, weil er uns am Ende des Spiels in Strassburg mit einigen wichtigen Paraden sehr geholfen hat", war Monacos Trainer Adi Hütter während einer Pressekonferenz sehr zufrieden mit Köhn.

"Er kam im Laufe des Spiels ins Spiel und war sofort voll konzentriert, wie er es auch in der Vorbereitung gezeigt hatte, als er die Gelegenheit hatte zu spielen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er in den kommenden Wochen gute Leistungen zeigen wird", lässt Hütter Köhn für die kommenden Wochen seine volle Unterstützung zukommen.

Köhn hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und wurde sogar erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert. Im Rahmen der Verpflichtung von Hradecky rückte Köhn aber ins zweite Glied.

