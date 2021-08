Rennes setzt Eduardo Camavinga auf die Transferliste

Ligue 1-Klub Stade Rennes will seinen Jungstar Eduardo Camavinga noch in dieser Transferperiode verkaufen und hat dem Mittelfeldspieler nun ein Preisschild angehängt.

Die Franzosen senken ihre ursprüngliche Forderung laut Transferexperte auf 35 Mio. Euro. Das Ziel ist ein Verkauf noch bis Ende August. In einem Jahr könnte Camavinga ablösefrei wechseln, was unbedingt verhindert werden soll. Eine Vertragsverlängerung schliesst der 18-Jährige aus.

In der Vergangenheit wurden Topklubs wie Real Madrid oder der FC Bayern mit ihm in Verbindung gebracht. Diese Spuren scheinen zurzeit allerdings nicht besonders heiss zu sein. Welche Vereine sich einmischen, müssen die nächsten Tage zeigen. Am 31. August schliesst der internationale Transfermarkt für dieses Jahr.

Update: Möglicherweise zeichnet sich ein Wechsel von Camavinga zu Paris St. Germain ab. Die Gespräche sind laut “France Info” bereits fortgeschritten. PSG will abe offenbar maximal 30 Mio. Euro zahlen.

psc 23 August, 2021 10:09