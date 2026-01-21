Premier-League-Klubs beobachten Meïté – Palace derzeit am konkretesten

Mohamed Kader Meïté hat sich in den Fokus zahlreicher Klubs gespielt. Mehrere Vereine aus der Premier League, darunter Newcastle United, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Brentford und Brighton & Hove Albion, schickten zuletzt Scouts, um den 18-jährigen Stürmer von Stade Rennes zu beobachten.

Am weitesten ist offenbar Crystal Palace. Der Klub soll bereits in diesem Monat offiziell bei Rennes angefragt haben und gilt aktuell als aussichtsreichster Interessent. Auch internationales Interesse ist vorhanden: Al-Hilal legte dem Vernehmen nach ein Angebot über rund 40 Millionen Euro vor. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist für Meïté derzeit jedoch kein Thema, da er seine sportliche Entwicklung in Europa fortsetzen möchte.

Der französische U21-Nationalspieler ist sich der wachsenden Aufmerksamkeit bewusst, rechnet aber eher mit einem Transfer im Sommer als mit einem kurzfristigen Wechsel. In der laufenden Ligue-1-Saison kam Meïté bislang 16-mal zum Einsatz, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Sein Vertrag in Rennes läuft noch bis Juni 2028, der Marktwert liegt aktuell bei rund zehn Millionen Euro.