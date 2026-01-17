Einigung erzielt: Chelsea bereitet 50-Millionen-Angebot vor

Chelsea arbeitet am ersten Wintertransfer. Aus der Ligue 1 soll ein Innenverteidiger kommen, für den die Blues ein Angebot von 50 Millionen vorbereiten sollen.

Nachdem Liam Rosenior als neuer Trainer vorgestellt wurde, arbeitet der FC Chelsea an der Kaderzusammenstellung. Jérémy Jacquet (20) von Stade Rennes steht offenbar ganz oben auf der Londoner Januarwunschliste.

«Foot Mercato» zufolge sind sich Chelsea und Jacquet bereits über einen Wechsel einig. Darin liegt also nicht das Problem. Schwierig werden dagegen offensichtlich die Verhandlungen mit dem potenziell abgebenden Rennes.

Laut «RMC Sport» bereitet Chelsea ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für Jacquet vor, das aber offenbar nicht ausreichend wäre. Rennes will, so heisst es, einen neuen Rekordtransfer erzielen und ruft für Jacquet 70 Millionen Euro Ablöse auf. Den bisherigen Vereinsrekord verzeichnet Jérémy Doku, der im Sommer 2023 für 60 Millionen Euro zu Manchester City wechselte.

Jacquet hat seinen Vertrag erst im vergangenen Sommer bis 2029 verlängert. Rennes hält hier also zumindest schon mal das Heft des Handelns in der Hand.