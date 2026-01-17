SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Innenverteidiger soll kommen

Einigung erzielt: Chelsea bereitet 50-Millionen-Angebot vor

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 15:29
Einigung erzielt: Chelsea bereitet 50-Millionen-Angebot vor

Chelsea arbeitet am ersten Wintertransfer. Aus der Ligue 1 soll ein Innenverteidiger kommen, für den die Blues ein Angebot von 50 Millionen vorbereiten sollen.

Nachdem Liam Rosenior als neuer Trainer vorgestellt wurde, arbeitet der FC Chelsea an der Kaderzusammenstellung. Jérémy Jacquet (20) von Stade Rennes steht offenbar ganz oben auf der Londoner Januarwunschliste.

«Foot Mercato» zufolge sind sich Chelsea und Jacquet bereits über einen Wechsel einig. Darin liegt also nicht das Problem. Schwierig werden dagegen offensichtlich die Verhandlungen mit dem potenziell abgebenden Rennes.

Laut «RMC Sport» bereitet Chelsea ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für Jacquet vor, das aber offenbar nicht ausreichend wäre. Rennes will, so heisst es, einen neuen Rekordtransfer erzielen und ruft für Jacquet 70 Millionen Euro Ablöse auf. Den bisherigen Vereinsrekord verzeichnet Jérémy Doku, der im Sommer 2023 für 60 Millionen Euro zu Manchester City wechselte.

Jacquet hat seinen Vertrag erst im vergangenen Sommer bis 2029 verlängert. Rennes hält hier also zumindest schon mal das Heft des Handelns in der Hand.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Mehr entdecken
Innenverteidiger soll kommen

Einigung erzielt: Chelsea bereitet 50-Millionen-Angebot vor

17.01.2026 - 15:29
Von Chelsea

Noah Okafor erhält in Leeds einen hochkarätigen Konkurrenten

15.01.2026 - 14:41
Priorität Real Madrid

Vinicius Junior hat keine Lust auf Chelsea-Wechsel

11.01.2026 - 09:32
U18-Nationalspieler

Englische Top-Teams erkundigen sich nach Mateus Mané

10.01.2026 - 10:45
Keine Rückkehr

Rückkehr oder nicht? Chelsea hat über BVB-Leihgabe Anselmino entschieden

8.01.2026 - 12:27
Gary O'Neil

Strassburg hat bereits Nachfolger für neuen Chelsea-Coach Rosenior gefunden

6.01.2026 - 14:14
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab

6.01.2026 - 11:35
Langfristiges Engagement

Liam Rosenior erhält bei Chelsea einen Vertrag mit Mega-Laufzeit

6.01.2026 - 11:25
Gespräche stehen an

Der neue Chelsea-Coach ist in London angekommen

4.01.2026 - 21:24
Caicedo hofft

Chelsea profitiert von stockendem Liverpool-Deal für Ordoñez

4.01.2026 - 11:42