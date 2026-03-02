Liverpool & Arsenal kämpfen um 100 Mio. Euro-Verteidiger

Liverpool und Arsenal buhlen beide um Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni.

Der 26-Jährige wurde ursprünglich bei Atalanta ausgebildet. Bereits seit Sommer 2019 läuft er aber für Inter Mailand auf und ist dort ein absoluter Leader. Die Nerazzurri versuchen den bis 2028 gültigen Kontrakt vorzeitig bis 2030 zu verlängern. Ob dies gelingt, ist jedoch fraglich. Stattdessen könnt Bastoni den Verein im Sommer in Richtung Premier League verlassen.

Gemäss «CaughtOffside» sind insbesondere Arsenal und Liverpool am italienischen Nationalspieler dran. Auch Manchester City wirft ein Auge auf Bastoni. Barça zeigt ebenfalls Interesse, scheint allerdings finanziell zurzeit nicht in der Lage die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Als Ablöse werden 100 Mio. Euro ausgerufen.

In der vergangenen Woche musste Bastoni mit Inter die Enttäuschung des frühen Aus in der Champions League hinnehmen. Im Laufe dieses Monats will er sich mit Italien für die WM im Sommer qualifizieren.