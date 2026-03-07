SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Langfristiger Vertrag

«Bin sehr glücklich»: Liverpool verlängert mit Ryan Gravenberch

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 17:01
Ryan Gravenberch hat beim FC Liverpool einen neuen Vertrag unterzeichnet, der ihn langfristig an die Reds bindet.

Der FC Liverpool und Ryan Gravenberch haben eine Einigung über eine langfristige Vertragsverlängerung erzielt. Die Reds geben auf allen Kanälen die Verlängerung mit dem Mittelfeldstar bekannt. Zur Laufzeit werden keine Angaben gemacht, der ursprüngliche Vertrag wäre 2028 ausgelaufen.

«Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut», freut sich Gravenberch über die Verlängerung. «Ich war sehr stolz darauf, meinen Vertrag bei einem so grossen Verein verlängern zu können. Ich bin also sehr glücklich, dass ich noch viele Jahre bleiben kann.»

Gravenberch spielt seit 2023 für Liverpool, damals kam er für eine Ablöse von 40 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road. In der laufenden Saison ist der Niederländer Stammspieler.

In Gravenberchs persönlicher Datenbank für die laufende Spielzeit stehen 36 Spiele (3050 Minuten) in allen Wettbewerben, zudem sind ihm vier Tore und sechs Vorlagen gelungen.

Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
