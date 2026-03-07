«Bin sehr glücklich»: Liverpool verlängert mit Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch hat beim FC Liverpool einen neuen Vertrag unterzeichnet, der ihn langfristig an die Reds bindet.

Der FC Liverpool und Ryan Gravenberch haben eine Einigung über eine langfristige Vertragsverlängerung erzielt. Die Reds geben auf allen Kanälen die Verlängerung mit dem Mittelfeldstar bekannt. Zur Laufzeit werden keine Angaben gemacht, der ursprüngliche Vertrag wäre 2028 ausgelaufen.

«Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut», freut sich Gravenberch über die Verlängerung. «Ich war sehr stolz darauf, meinen Vertrag bei einem so grossen Verein verlängern zu können. Ich bin also sehr glücklich, dass ich noch viele Jahre bleiben kann.»

Gravenberch spielt seit 2023 für Liverpool, damals kam er für eine Ablöse von 40 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road. In der laufenden Saison ist der Niederländer Stammspieler.

In Gravenberchs persönlicher Datenbank für die laufende Spielzeit stehen 36 Spiele (3050 Minuten) in allen Wettbewerben, zudem sind ihm vier Tore und sechs Vorlagen gelungen.