Klopp stellt Shaqiri-Rückkehr in Aussicht

Xherdan Shaqiri erreicht wohl ein schönes Weihnachtsgeschenk. Der Schweizer könnte erstmals seit über einem Monat wieder ins Aufgebot des FC Liverpool rotieren.

Während die europäischen Topligen eine Pause einberufen haben, startet die Premier League an diesem Wochenende noch mal so richtig durch. Am Sonntag (17.30 Uhr) nimmt der FC Liverpool den Vorletzten West Bromwich Albion in Empfang.

Womöglich wird dann Xherdan Shaqiri erstmals seit mehreren Wochen wieder in der Kaderliste geführt. Während Thiago Alcantara weiter an seinem Comeback arbeitet, sind Shaqiri und James Milner einige Schritte weiter als der Iberer.

“Shaq hat wirklich gut trainiert”

“Die anderen Jungs sind weiter bzw. näher dran. Shaq hat wirklich gut trainiert und Millie absolvierte gestern eine volle Einheit. Heute haben wir das ein bisschen angepasst”, sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch. “Es ist eine neue Situation für uns. Wir haben noch zwei weitere Trainingstage, bis wir Entscheidungen treffen müssen.”

Shaqiri nahm am Mittwoch erstmals seit Anfang November wieder an den Einheiten mit der Mannschaft teil. Der 29-Jährige hatte sich bei den November-Spielen mit der Nati ohne es selbst zu bemerken eine Verletzung zugezogen.

aoe 25 Dezember, 2020 10:36