Liverpool-Goalie Alisson unterschreibt einen Mega-Vertrag

Der 28-jährige Goalie wechselte im Sommer 2018 für mehr als 60 Mio. Euro Ablöse von der AS Roma zu den Reds und hat sich dort längst als Stammkraft und Leistungsträger etabliert. Berichten zufolge läuft der neue Kontrakt gleich bis 2027 und enthält wohl auch eine Gehaltserhöhung.

He’s a ‘keeper… 🤩@Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds 😁🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021