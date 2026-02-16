SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Spanien

Liverpool-Profi Dominik Szoboszlai träumt von einem anderen Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 09:21
Liverpool-Profi Dominik Szoboszlai träumt von einem anderen Klub

Dominik Szoboszlai läuft seit mittlerweile zweieinhalb Jahren für den FC Liverpool auf. Klammheimlich würde der ungarische Nationalspieler eigentlich für einen anderen Weltklasseverein spielen.

Gegenüber «Win Win» verrät der ungarische Natinoaltrainer Marco Rossi «versehentlich», für welchen Klub das Herz von Szoboszlai eigentlich schlägt. «Nach dem, was ich gehört habe und angesichts der sehr guten und direkten Beziehung, die ich zu Dominik habe, seit er als Kind mit dem Fussballspielen angefangen hat, ist Real Madrid sein Traum. Seit er mit dem Fußballspielen angefangen hat, hat Dominik einen Traum, und zwar für Real Madrid zu spielen», so der Coach.

Vorerst heisst die Gegenwarte für Szoboszlai jedoch Liverpool. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2028. In dieser Saison spielt er eine wichtige Rolle und vermag mit 17 Skorerpunkten in 35 Partien auch zu überzeugen. Es steht eine Verlängerung des Kontrakts im Raum. Rossi führt aus: «Ich weiss nicht, ob ein Real-Wechsel zustande kommt, denn das hängt sowohl von seiner persönlichen Entscheidung als auch von der Entscheidung seines Vereins ab.»

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Mehr entdecken
In Spanien

Liverpool-Profi Dominik Szoboszlai träumt von einem anderen Klub

16.02.2026 - 09:21
XXL-Wechsel im Sommer?

Saudis wollen mit Mohamed Salah schnell alles klarmachen

14.02.2026 - 16:29
"Wollen ihn behalten"

Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

14.02.2026 - 11:26
Wechsel im Sommer?

Berater von Mohamed Salah ist bereits in Gesprächen mit den Saudis

12.02.2026 - 11:20
Wunschstürmer

Ein saudischer Klub hat die Gespräche mit Salah eröffnet

10.02.2026 - 16:40
Box-to-Box Spieler

BVB will Liverpool-Star holen

9.02.2026 - 10:48
Kein Wechsel

Liverpool blockt Inter-Interesse an Curtis Jones

8.02.2026 - 17:58
Transferziel

Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

8.02.2026 - 17:28
Mehr als das Doppelte

Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

7.02.2026 - 11:52
Nach Upamecano-Absage

Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

4.02.2026 - 19:04