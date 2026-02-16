Dominik Szoboszlai läuft seit mittlerweile zweieinhalb Jahren für den FC Liverpool auf. Klammheimlich würde der ungarische Nationalspieler eigentlich für einen anderen Weltklasseverein spielen.

Gegenüber «Win Win» verrät der ungarische Natinoaltrainer Marco Rossi «versehentlich», für welchen Klub das Herz von Szoboszlai eigentlich schlägt. «Nach dem, was ich gehört habe und angesichts der sehr guten und direkten Beziehung, die ich zu Dominik habe, seit er als Kind mit dem Fussballspielen angefangen hat, ist Real Madrid sein Traum. Seit er mit dem Fußballspielen angefangen hat, hat Dominik einen Traum, und zwar für Real Madrid zu spielen», so der Coach.

Vorerst heisst die Gegenwarte für Szoboszlai jedoch Liverpool. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2028. In dieser Saison spielt er eine wichtige Rolle und vermag mit 17 Skorerpunkten in 35 Partien auch zu überzeugen. Es steht eine Verlängerung des Kontrakts im Raum. Rossi führt aus: «Ich weiss nicht, ob ein Real-Wechsel zustande kommt, denn das hängt sowohl von seiner persönlichen Entscheidung als auch von der Entscheidung seines Vereins ab.»