Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

Der FC Liverpool und Dominik Szoboszlai haben hinsichtlich einer Vertragsverlängerung wohl noch einiges zu klären. Der Offensivstar soll eine dicke Gehaltserhöhung fordern.

Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Liverpool und Dominik Szoboszlai sind offenbar nicht so weit fortgeschritten wie zuletzt kolportiert. Das dürfte vor allen Dingen mit den Gehaltszahlen zu tun haben, mit denen der 25-Jährige aktuell jonglieren soll.

Der ungarischen Tageszeitung «Blikk» zufolge fordert Szoboszlai für eine Vertragsverlängerung ein Gehalt von rund 18 Millionen Euro jährlich. Das wäre mehr als das Doppelte, mit dem der Magyar aktuell alimentiert wird. Auf Szoboszlais Gehaltszettel sind momentan rund 7,2 Millionen Euro vermerkt.

Szoboszlai gehört in der aktuellen Saison bei Liverpool zu den Stammkräften und sieht das offenbar als Möglichkeit, sich einer krassen Gehaltserhöhung unterziehen zu können. Ob die Reds da mitspielen, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

Szoboszlais aktueller Vertrag verliert 2028 seine Gültigkeit. Szoboszlai kommt auf starke 15 direkte Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen.