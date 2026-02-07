SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehr als das Doppelte

Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 11:52
Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

Der FC Liverpool und Dominik Szoboszlai haben hinsichtlich einer Vertragsverlängerung wohl noch einiges zu klären. Der Offensivstar soll eine dicke Gehaltserhöhung fordern.

Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Liverpool und Dominik Szoboszlai sind offenbar nicht so weit fortgeschritten wie zuletzt kolportiert. Das dürfte vor allen Dingen mit den Gehaltszahlen zu tun haben, mit denen der 25-Jährige aktuell jonglieren soll.

Der ungarischen Tageszeitung «Blikk» zufolge fordert Szoboszlai für eine Vertragsverlängerung ein Gehalt von rund 18 Millionen Euro jährlich. Das wäre mehr als das Doppelte, mit dem der Magyar aktuell alimentiert wird. Auf Szoboszlais Gehaltszettel sind momentan rund 7,2 Millionen Euro vermerkt.

Szoboszlai gehört in der aktuellen Saison bei Liverpool zu den Stammkräften und sieht das offenbar als Möglichkeit, sich einer krassen Gehaltserhöhung unterziehen zu können. Ob die Reds da mitspielen, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

Szoboszlais aktueller Vertrag verliert 2028 seine Gültigkeit. Szoboszlai kommt auf starke 15 direkte Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Mehr entdecken
Mehr als das Doppelte

Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

7.02.2026 - 11:52
Nach Upamecano-Absage

Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

4.02.2026 - 19:04
Ein Thema bei ManCity

Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

2.02.2026 - 16:26
Chelsea ausgestochen

Liverpool gewinnt das Rennen um Jérémy Jacquet

2.02.2026 - 09:13
Nicht fit

Absage: Keine Dumfries-Option für Liverpool

1.02.2026 - 19:07
Defensive Verstärkung

Liverpool arbeitet an spätem Geertruida-Transfer

1.02.2026 - 11:22
Chelsea schon einig

Englisches Gigantenduell um Jeremy Jacquet

31.01.2026 - 17:10
Noch alles offen

Ersatz für Jeremie Frimpong: Liverpool erkundigt sich nach Denzel Dumfries

31.01.2026 - 12:11
Job weiterhin in Gefahr

Liverpool setzt Trainer Arne Slot eine neue Deadline

28.01.2026 - 17:47
Arne Slot will ihn halten

Entscheidung steht an: Tottenham drängt auf Robertson-Transfer

25.01.2026 - 08:28