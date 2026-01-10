SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Aufatmen beim LFC

Liverpool kann Leistungsträger wohl langfristig halten

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 17:57
Dominik Szoboszlai wird seine Zukunft beim FC Liverpool fortsetzen. Der 25-jährige ungarische Nationalmannschaftskapitän hat sich gegen ein Interesse von Real Madrid und dem FC Bayern entschieden und steht vor einer Vertragsverlängerung an der Anfield Road.

Nach übereinstimmenden Berichten wurde bereits eine grundsätzliche Einigung über eine Ausdehnung seines aktuell bis 2028 laufenden Kontrakts erzielt. Liverpool hatte frühzeitig das Ziel formuliert, Szoboszlai langfristig zu binden und damit aufkommende Wechselgerüchte zu beenden. Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2023 für rund 70 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet worden und gehört seitdem zum festen Bestandteil der Mannschaft.

Für Ungarn kommt Szoboszlai bislang auf 61 Länderspiele und 17 Tore. In der laufenden Premier-League-Saison absolvierte er 20 Partien, in denen er zwei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 85 Millionen Euro geschätzt, zeitweise war sogar von einer Bewertung im dreistelligen Millionenbereich die Rede.

