Nur die Nummer 2: Loris Karius hat seinen Plan gefasst

Loris Karius ist in dieser Saison von Liverpool an Union Berlin ausgeliehen. Obwohl er dort nicht Stammkeeper ist, will er die Leihe nicht vorzeitig abbrechen.

Zuletzt gab es Spekulationen um einen neuerlichen Wechsel des 27-Jährigen im Januar, da er bei den Eisernen in der Vorrunde nur ein einziges Spiel im DFB-Pokal bestritt. Auch in der zweiten Saisonhälfte wird Karius zumindest vorerst wieder in die zweite Reihe rücken. Andreas Luthe erhält das Vertrauen von Union-Coach Urs Fischer.

Laut “Bild” will sich Karius aber durchkämpfen und um weitere Einsätze beim Bundesligisten kämpfen. Kontakte zu anderen Klubs gibt es nicht. Auch eine Rückkehr zu den Reds komme nicht infrage.

psc 24 Dezember, 2020 13:41