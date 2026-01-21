SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im Sommer

Rückkehr nach Glasgow für Liverpool-Star ein Thema

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 10:16
Rückkehr nach Glasgow für Liverpool-Star ein Thema

Andy Robertson könnte den FC Liverpool im Sommer verlassen. Wie «Football Insider» berichtet, verfolgt Celtic Glasgow die Situation des schottischen Nationalspielers, dessen Vertrag an der Anfield Road Ende Juni ausläuft.

Der Linksverteidiger soll offen für eine neue sportliche Herausforderung ausserhalb der Premier League sein. Neben Celtic beobachten auch mehrere europäische Klubs die Entwicklung. Eine Rückkehr zu seinem Jugendverein gilt dabei als emotional reizvolle Option.

Offen bleibt allerdings die finanzielle Seite: Nach Angaben von «Capology» verdient Robertson derzeit rund 200.000 Pfund pro Woche – eine Grössenordnung, die für Celtic eine Herausforderung darstellen würde.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Zu kleiner Kader

Liverpool-Coach Arne Slot jammert nach 3:0-Sieg

22.01.2026 - 11:47
Im Sommer

Rückkehr nach Glasgow für Liverpool-Star ein Thema

21.01.2026 - 10:16
Wieder im Kader

Liverpool trifft wichtige Entscheidung bei Mohamed Salah

20.01.2026 - 17:09
Neuzugang

Bayern & Liverpool gucken in die Röhre: ManCity stellt Marc Guéhi vor

19.01.2026 - 16:43
Aurélie Csillag

Eine Schweizer Nationalspielerin wechselt zum grossen FC Liverpool

19.01.2026 - 15:42
Es wird sehr konkret

ManCity hat den wohl entscheidenden Vorstoss bei Marc Guéhi getätigt

16.01.2026 - 12:00
Immer mehr Interessenten

Arsenal steigt ins Rennen um Marc Guéhi ein

14.01.2026 - 15:04
Nachgelegt

Juventus gibt das zweite Angebot für Federico Chiesa ab

13.01.2026 - 16:51
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub

13.01.2026 - 11:46
Bradley-Ersatz

Liverpool buhlt schon im Januar um BVB-Verteidiger Julian Ryerson

12.01.2026 - 12:20