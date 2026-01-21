Rückkehr nach Glasgow für Liverpool-Star ein Thema

Andy Robertson könnte den FC Liverpool im Sommer verlassen. Wie «Football Insider» berichtet, verfolgt Celtic Glasgow die Situation des schottischen Nationalspielers, dessen Vertrag an der Anfield Road Ende Juni ausläuft.

Der Linksverteidiger soll offen für eine neue sportliche Herausforderung ausserhalb der Premier League sein. Neben Celtic beobachten auch mehrere europäische Klubs die Entwicklung. Eine Rückkehr zu seinem Jugendverein gilt dabei als emotional reizvolle Option.

Offen bleibt allerdings die finanzielle Seite: Nach Angaben von «Capology» verdient Robertson derzeit rund 200.000 Pfund pro Woche – eine Grössenordnung, die für Celtic eine Herausforderung darstellen würde.