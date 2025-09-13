Pep Guardiola spricht über Zukunft bei Manchester City

Pep Guardiola verschwendet trotz der schwachen letzten Saison keinen Gedanken daran, seine Arbeit bei Manchester City zu beenden.

Pep Guardiola hat offenbar mehr denn je Lust, für Manchester City zu arbeiten. Der 54-Jährige hat mit ManCity eine schwache Saison hinter sich und sucht auch in der neuen Spielzeit noch nach der Form.

"Ich werde nicht bei Manchester City bleiben, wenn ich das Gefühl habe, dass der Verein eine Veränderung braucht. Aber im Moment möchte ich mehr denn je nach den Ereignissen der letzten Saison weitermachen. Und gerade jetzt, in diesem Moment, möchte ich an der Spitze des Vereins stehen, um immer mehr an Bedeutung zu gewinnen, die Situation mit meinen Spielern aufrechtzuerhalten und zu versuchen, das zu erreichen", schwor Guardiola ManCity während einer Presskonferenz die Treue.

Im vergangenen Jahr verlängerte Guardiola seinen Vertrag bis 2027 und bekannte sich damit langfristig zu ManCity, das der Iberer bereits seit 2016 in Chefverantwortung trainiert. In der vergangenen Saison holte Guardiola mit seinem Team keinen einzigen Titel.

"Ich bin nicht einfach hier, weil ich das in der Vergangenheit geschafft habe. Ich schaue gerne in die Zukunft, deshalb hatten wir so unglaublichen Erfolg, weil wir immer daran denken, was als Nächstes kommt. Das ist meine zehnte Saison hier, ich bin sehr stolz darauf und ich möchte dem Team und dem Verein helfen, immer wieder hier zu sein", so Guardiola.

