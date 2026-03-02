SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Angebote gefragt

ManUtd will Mason Mount im Sommer loswerden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 15:22
ManUtd will Mason Mount im Sommer loswerden

Manchester United plant im Sommer offenbar die Trennung von Mittelfeldspieler Mason Mount.

Der 27-jährige Spielmacher stiess im Sommer 2023 für beinahe 70 Mio. Euro Ablöse von Chelsea zu den Red Devils. Dort hat er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und ist aktuell in der Elf von Interimscoach Michael Carrick nicht gesetzt. Laut Transferexperte Ekrem Konur kann und soll sich Mount im Sommer einen neuen Verein suchen. Angebote sind gefragt.

Mit Aston Villa zeigt auch schon ein Premier League-Konkurrent Interesse am früheren englischen Nationalspieler. Dessen Vertrag in Manchester läuft noch bis 2028.

