Pikante Enthüllung um Chelsea-Star Cole Palmer

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 12:47
Cole Palmer ist nicht zufrieden mit seiner Situation bei Chelsea. In England kommt nun eine pikante Enthüllung ans Licht.

Cole Palmer gilt als einer der wertvollsten Spieler der englischen Fussballgeschichte. In England taucht nun eine pikante Meldung auf, die sich mit der Zukunft des 23-Jährigen beim FC Chelsea beschäftigt. Diese könnte unter Umständen Risse bekommen.

Laut «FootballTransfers» ist Palmer unzufrieden mit seinen Spielanteilen bei Chelsea und hat sich deshalb von seinem Umfeld bei sämtlichen Vereinen anbieten lassen. Auch deshalb sei es zuletzt zu Gerüchten über ein Interesse von Ligakonkurrent Manchester United gekommen.

Chelsea versucht indes, die Situation zu entschärfen. Im Rahmen dessen wurde bereits betont, dass Palmer «unantastbar» und glücklich im Verein sei. Der neue Cheftrainer Liam Rosenior hat wiederholt erklärt, dass der offensive Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle in seinen langfristigen Plänen spielt.

Palmer habe Angst, dass ihm der im Sommer geholte Estêvão den Rang als Gesicht des Vereins ablaufen könne. Palmer beschäftige sich deshalb mit seiner Zukunft an der Stamford Bridge, was allerdings nicht bedeute, dass es auch zu einem Wechsel kommen werde.

Palmer kommt in dieser Saison – auch aufgrund von Verletzungsproblemen – auf 14 Einsätze in allen Wettbewerben, in denen ihm immerhin sieben direkte Torbeteiligungen gelungen sind. Palmers Chelsea-Vertrag ist noch langfristig bis 2033 gültig.

