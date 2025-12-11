Sergio Ramos könnte Sensations-Transfer zu ManUtd tätigen

Sergio Ramos will nach seinem Jahr in Mexiko wieder nach Europa zurückkehren. Angeblich ist er nun bei einem Topklub in der Premier League im Gespräch.

Der spanische Radiosender "Cadena SER" bringt Manchester United als möglichen Abnehmer für den 39-jährigen Routinier ins Gespräch. Demnach suchen die Red Devils einen Innenverteidiger mit Führungsqualitäten und sind dabei auf Ramos gestossen.

Der Routinier war jahrelang Abwehrchef bei Real Madrid, in der spanischen Nationalmannschaft und zeitweise auch noch bei Paris St. Germain. Bereits 2015 war ManUtd an Ramos dran, damals zogen die Engländer jedoch den Kürzeren. Diesmal stünden die Chancen wohl wesentlich besser. Ramos will sich mit einem Engagement in Europa angeblich für den spanischen WM-Kader im kommenden Jahr ins Spiel bringen. Bislang lief er bereits 180-mal für die Furia Roja auf - letztmals jedoch im März 2021.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 11:29