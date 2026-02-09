Tottenham hat bei Kolo Muani drastische Entscheidung getroffen

Die Wege von Randal Kolo Muani und Tottenham werden sich im Sommer nach einem Jahr wohl bereits wieder trennen.

Die Spurs haben den französischen Nationalspieler für diese Saison hin von Paris St. Germain ausgeliehen. Laut «Teamtalk» denken die Nordlondoner nicht darüber nach, den Angreifer längerfristig an den Verein zu binden. Eine Kaufoption besteht nicht. Im Januar gab es bereits Spekulationen über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts. Dazu kam es aber trotz Interesse von Juventus nicht.

Wo der Mittelstürmer nach der WM auflaufen wird, ist zurzeit noch offen. In Paris läuft sein Vertrag zwar noch bis 2028, in den Planungen von PSG-Coach Luis Enrique spielt er allerdings keine Rolle mehr. Juve könnte sich im Hinblick auf die kommende Saison wieder bei Kolo Muani melden.