Juve hat Andrea Cambiaso ein eindeutiges Preisschild verliehen

Andrea Cambiaso hat sich bei Juventus auf der linken Abwehrseite einen Fixplatz gesichert und zeigt sehr solide Leistungen. Dies hat Begehrlichkeiten im Ausland geweckt. Für einen Wechsel müssen interessierte Klubs jedoch tief in die Taschen greifen.

Die Juve-Bosse haben nun den Preis definiert, für den der italienische Nationalspieler im Sommer gehen dürfte. Satte 50 Mio. Euro sind laut Transferexperte Ekrem Konur notwendig. Cambiaso zeigt sich in dieser Saison gerade auch offensiv ansprechend und hat bereits drei Treffer markiert. In der Nationalelf vermag er mit seinen Auftritten ebenfalls zu überzeugen und kämpft nun in den Playoffs um die WM-Teilnahme.

Mit Liverpool, Manchester City, Real Madrid und Barcelona haben Cambiaso absolute Topklubs auf dem Schirm. Im Hinblick auf den Sommer könnte es durchaus Transferaktivitäten geben, auch wenn der frühere Genua-Junior bei der alten Dame bis 2029 unter Vertrag steht.