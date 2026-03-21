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Trainer vor Verlängerung

Luciano Spalletti äussert sich zu Zukunft bei Juventus Turin

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 März, 2026 16:43
Luciano Spalletti äussert sich zu Zukunft bei Juventus Turin

Die Verlängerungsgespräche zwischen Juventus Turin und Luciano Spalletti sollen fortgeschritten sein. Nun äussert sich der Trainer zum aktuellen Stand.

Juventus Turin hat offenbar gute Karten, in der Sache Luciano Spalletti bald Vollzug vermelden zu können. «Ja, ich denke, es könnte der richtige Zeitpunkt sein, denn der Druck ist geringer. Ich bin absolut offen dafür, zu hören, was der Verein zu sagen hat», sagte Spalletti am Freitag auf die Frage, ob er mit Juve während der kommenden Länderspielpause über eine Vertragsverlängerung sprechen wird.

Spallettis Äusserungen waren in diesem Fall etwas reserviert, angeblich ist der Austausch schon fortgeschritten. Der zum Ende der aktuellen Saison auslaufende Vertrag soll bis 2028 verlängert werden, danach wird Spalletti wohl mit sechs Millionen Euro netto alimentiert.

So ganz rund läuft es für Juve unter Spalletti noch nicht. Die Bianconeri sind schon aus der Champions League ausgeschieden, gegen Galatasaray wurde in den Playoffs verloren.

Darüber hinaus sind die Leistungen in der Serie A nicht immer überzeugend. Juve steht dort nach 29 Spielen mit 53 Punkten nur auf Platz 5 und würde sich damit nach aktuellem Stand nur für die Europa League qualifizieren.

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