Luis Diaz wäre fast bei West Ham gelandet

In den letzten Zügen des Wintertransfermarkts hat Luis Diaz seinen Wechsel zum FC Liverpool abgesegnet. Als Bewerber stand auch West Ham United in Kontakt mit dem Kolumbianer.

West Ham United stand in den letzten Wochen in direktem Kontakt mit Luis Diaz. “Es stimmt, ich habe mit ihm telefoniert und wir waren nicht weit von einer Einigung entfernt”, verriet Hammers-Trainer David Moyes während einer Medienrunde. “Ich dachte, Liverpool wollte ihn im Sommer, nicht im Januar, und deshalb haben wir den Versuch unternommen. Ich weiss nicht, ob unsere Bemühungen dazu geführt haben, dass sie sich beeilt haben, ihn zu verpflichten, aber er ist ein ausgezeichneter Spieler.”

Diaz und seine Entourage haben sich am Ende gegen West Ham entschieden und in Liverpool einen bis Ende Juni 2027 datierten Langfristvertrag unterzeichnet. Der 25 Jahre alte Kolumbianer kostete den Reds eine Grundablöse von 45 Millionen Euro. In den ersten fünf Pflichtspielen (328 Minuten) für seinen neuen Verein lieferte Diaz einen Treffer.

aoe 26 Februar, 2022 17:26