Neuzugang bei West Ham: Marokkanischer Nationalspieler ist da

West Ham United präsentiert den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der marokkanische Nationalspieler Nayef Aguerd unterschreibt.

Der 26-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei den Hammers einen langfristigen Vertrag bis 2027. Bisher lief Nayef Aguerd in der Ligue 1 für Stade Rennes auf. Nun wechselt er für eine Ablöse von rund 35 Mio. Euro (plus Boni) auf die Insel. Aguert gilt als expliziter Wunschspieler von Trainer David Moyes. Dem 26-Jährigen winkt ein sofortiger Stammplatz. In den vergangenen vier Jahren bestritt er in der Ligue 1 insgesamt 91 Spiele. Dabei glückten dem kopfball- und passstarken Spieler auch neun Treffer.

psc 20 Juni, 2022 14:02