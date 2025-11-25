Breel Embolo könnte im Winter in die Serie A wechseln

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo hat den Klub erst im Sommer gewechselt. Nach nur einem halben Jahr könnte er bereits weiterziehen.

Wie "L'Équipe" berichtet, zeigt die AS Roma grosses Interesse am zweikampfstarken Angreifer, der für Stade Rennes in dieser Saison in bislang zehn Ligaspielen vier Treffer erzielt hat und auch in der Nati einen sehr treffsicheren Herbst hingelegt hat. Ein neuerlicher Wechsel von Embolo sei nicht ausgeschlossen, heisst es.

Rennes legte für den 28-jährigen Angreifer, der zuletzt während drei Jahren für Monaco auflief, im Sommer 13 Mio. Euro hin. Sollten die Giallorossi tatsächlich zuschlagen, könnte die geforderte Ablöse nun sogar noch höher ausfallen. Auch ein Leihgeschäft mit Kaufoption ist denkbar.

Neu ist das Interesse des Serie A-Klubs indes nicht: Bereits im Sommer interessierte man sich zwischenzeitlich für Embolo.

Die Roma grüsst derzeit von der Tabellenspitze.

Peter Schneiter 25 November, 2025 22:45