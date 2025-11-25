Für Niclas Füllkrug fehlen bislang die Angebote

Stürmer Niclas Füllkrug möchte West Ham United im Januar unbedingt verlassen und in der Rückrunde woanders auflaufen. Wo bleibt aber noch unklar, die Angebote fehlen bislang.

Der 32-jährige Angreifer hat am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Bournemouth sein Comeback gegeben, nachdem er zuvor wegen eines Muskelbündelrisses beinahe zwei Monate ausfiel. Gemäss "Sky" plant auch West Ham nicht mehr unbedingt mit Füllkrug. Auch eine Leihe mit Kaufoption ist denkbar.

Zurzeit steht der Stürmer, der unbedingt mit Deutschland an die WM im kommenden Jahr will, bei den Hammers noch bis 2028 unter Vertrag. Spekuliert wird über eine Rückkehr in die Bundesliga.

Peter Schneiter 25 November, 2025 12:03