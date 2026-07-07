Der 1. FC Köln schielt auf mexikanischen WM-Teilnehmer Edson Álvarez

Der 1. FC Köln beschäftigt sich mit der Personalie Edson Álvarez.

Der 28-jährige Mexikaner steht bei Premier League-Absteiger West Ham United unter Vertrag und wird diesen verlassen. Laut «Sky» laufen von Kölner Seite her bereits konkrete Bemühungen um einen Transfer des Mittelfeldstrategen. Ein Wechsel ist zwar aus finanziellen Gründen ziemlich kompliziert, aber nicht völlig unrealistisch. Köln könnte zunächst Jakub Kamiński an Benfica verkaufen und sich mit den Transfereinnahmen dann um die Personalie Edson Álvarez kümmern.

Kölns Kaderplaner Tim Steidten arbeitete bei West Ham bereits mit dem mexikanischen Nationalspieler zusammen, was für den Effzeh ein entscheidender Vorteil sein könnte. Allerdings sind die finanziellen Hürden gross: Der Spielgestalter kassiert bei den Hammers jährlich zwischen 5 und 6 Millionen Euro. In diese Sphären kann der Bundesligist nicht vordringen. Dennoch zeigen sich die Klubbosse optimistisch, dass es mit einem Deal klappen könnte.