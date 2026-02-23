SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ter Stegen & Ansu Fati

Barça fixiert zwei Abgänge von Topverdienern im Sommer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 12:32
Der FC Barcelona will im Sommer mit Abgängen von Spitzenverdienern Geld freischaufeln, das dann für andere Personalien verwendet werden kann.

Wie die katalanische Zeitung «Sport» berichtet, haben sowohl Kapitän Marc-André ter Stegen (33, ohne Kaufoption an Girona ausgeliehen) wie auch das einstige Supertalent Ansu Fati (23, mit Kaufoption an Monaco ausgeliehen) bei Barça keine Zukunft mehr. Sportdirektor Deco setzt die beiden Profis auf den Transfermarkt und sucht schon jetzt Abnehmer. Im Falle von Fati könnte er bereits gefunden sein: Monaco besitzt eine Kaufoption.

Aus sportlichen und vor allem auch finanziellen Gründen will der La Liga-Klub die beiden Profis nicht mehr über diese Saison hinaus beschäftigen. Das Problem: Beide verfügen noch über laufende Verträge, die über diese Spielzeit hinaus gehen. Sowohl ter Stegen wie auch Fati sind bis 2028 gebunden. Abnehmer müssen erst einmal gefunden werden.

Mit Einsparungen sollen dann ein neuer Innenverteidiger und ein neuer Mittelstürmer kommen, der seinerseits Robert Lewandowski (37) ersetzen könnte, dessen Vertrag ausläuft und wohl nicht mehr verlängert wird.

