Barça schielt auf Marcel Sabitzer

Der FC Barcelona ist beeindruckt vom österreichischen Mittelfeldprofi Marcel Sabitzer.

Der 25-Jährige spielt bei RB Leipzig schon jahrelang gross auf. In dieser Woche gelang ihm mit einem Doppelpack gegen Tottenham erneut ein dickes Ausrufezeichen. Laut “Sportbuzzer” ist der FC Barcelona schon länger auf Sabitzer aufmerksam geworden.

In der Königsklasse sass Barça-Sportdirektor Ramón Planes auf der Tribüne und sah sich den Auftritt des 42-fachen Nationalspielers genau an. Er dürfte auf ganzer Linie überzeugt worden sein.

Sabitzer steht in Leipzig bis 2022 unter Vertrag. Ob er diesen auch erfüllt oder vorher abgeworben wird, ist noch offen. In dieser Saison hat er in 35 Pflichtspielen für seinen Klub bereits 15 Tore und acht Assists beigesteuert.

psc 12 März, 2020 10:46