Verlängerung statt Abgang – Lionel Messi hat einen Plan

Die Fans des FC Barcelona dürfen sich offenbar grosse Hoffnungen machen, dass Lionel Messi dem Verein zumindest eine weitere Saison erhalten bleibt.

Zuletzt hat der 33-Jährige betont, dass er eine Entscheidung über seine Zukunft erst nach dieser Spielzeit, also im kommenden Sommer, treffen will. Tatsächlich könnte Messi aber rasch nach der anstehenden Präsidentenwahl bei den Katalanen am 24. Januar das Gespräch mit dem neuen Präsidenten führen. Und laut “Gol” zeichnet sich schon jetzt ab, dass Messi eine Verlängerung um eine weitere Saison bis 2022 anstrebt.

Der Superstar und Kapitän ist Barça weiterhin sehr verbunden und plant offenbar noch keinen Abgang. Ein mögliches Szenario ist auch, dass er bis zur WM 2022 in Katar bei den Katalanen bleibt und sich dann in Richtung Katar oder USA verabschiedet. Vor allem ein Wechsel in die MLS soll ihn reizen. Da könnte es auch zu einer Reunion mit seinem Kumpel Luis Suarez kommen.

psc 30 Dezember, 2020 14:41