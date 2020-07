Positive Corona-Fälle bei Sevilla und Saragossa

Der spanische Fussball wird von weiteren positiven Coronatests heimgesucht: Der FC Sevilla und Real Saragossa sind ebenfalls betroffen.

Wie die beiden Klubs am Donnerstagnachmittag beinahe zeitgleich verkünden, ist jeweils ein Spieler der Profi-Mannschaft betroffen. Die Akteure haben sich sofort in häusliche Isolation begeben. Die positiven Corona-Fälle könnten gravierende Auswirkungen haben: Sevilla tritt in der nächsten Woche im Europa League-Achtelfinal gegen die AS Roma an. Real Saragossa ist in die Aufstiegs-Playoffs in die Primera Division involviert.

Auch Real Madrid, Almeira und Fuenlabrada haben zuletzt positive Fälle gemeldet.

ℹ️ Official Statement. — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 29, 2020

psc 29 Juli, 2020 15:47